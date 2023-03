Rimodulazione TIM: nuovo aumento di 2€ sul canone, come evitarlo

Il 22 febbraio scorso, Tim ha annunciato un’ulteriore modifica unilaterale del contratto per i suoi clienti mobili, coinvolgendo un nuovo gruppo di utenti. Questa decisione è stata comunicata attraverso il sito ufficiale e gli SMS informativi ed è stata giustificata dalle “mutate condizioni di mercato”.

A partire dal primo addebito successivo al 13 aprile, Tim aumenterà di 2 euro al mese (IVA inclusa) il prezzo mensile di alcune offerte mobili (che non sono più in commercializzazione) per clienti ricaricabili. Com’è ovvio che sia, la notizia ha suscitato preoccupazione e malcontento.

Tuttavia, Tim ha deciso di offrire ai clienti interessati dalla modifica contrattuale un’opzione per arricchire la loro offerta. Infatti, è possibile ottenere 50 giga di internet aggiuntivi ogni mese, inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo “GIGA ON”. Questi 50 giga aggiuntivi saranno fruibili ogni mese, mantenendo l’offerta principale.

Rimodulazione Tim: come evitarla inviando un SMS

L’SMS inviato ai clienti coinvolti dalla rimodulazione Tim riporta quanto segue:

Modifica contrattuale: per le mutate condizioni di mercato, dal primo rinnovo successivo al 13/4 la tua offerta avrà un costo di 2 euro al mese in più. Per te fin da subito e gratuitamente un aumento di 50 Giga al mese della tua offerta inviando un SMS con il testo GIGA ON al 40916. In alternativa puoi mantenere invariati costi e contenuti della tua attuale offerta, inviando un SMS gratuito con testo NOVAR ON al 40916 entro il 9 marzo. Recesso senza penali né costi, mantenendo eventuali rateizzazioni su tim.it, via pec o in negozio entro il 30/4.

Come riportato nel messaggio informativo inviato ai clienti Tim interessati dalla rimodulazione, è possibile evitare l’aumento del costo mensile e mantenere gli attuali bundle attivi inviando un SMS per attivare l’offerta di tipo prevention. Per richiedere l’attivazione dell’offerta selezionata da Tim, i clienti possono inviare un SMS gratuito al numero 40916 con testo “NOVAR ON” entro il 9 marzo.

In alcuni casi l’offerta prevention, per mantenere invariati costi e contenuti, può includere la clausola relativa all’adeguamento annuale dei prezzi in base all’inflazione. Pertanto, prima di inviare l’SMS con il comando “NOVAR ON”, gli utenti dovrebbero verificare se l’offerta preveda o meno tale clausola ISTAT. In ogni caso, si ricorda che i clienti Tim hanno sempre il diritto di recedere dal contratto senza costi né penali.