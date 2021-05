L’iniziativa di TIM che include il Google Nest Mini ritorna attivando un’offerta compatibile online. Vediamo come ottenere questo interessante gadget tecnologico.

TIM: Google Nest Mini gratuito? Ecco come!

Le promozioni per attivare internet a casa compatibili con il Nest Mini sono le seguenti: TIM Super Fibra in FTTH, Super Mega in FTTC, Super Fibra Wi-Fi Special in FTTH e Super Mega Wi-Fi Special in FTTC. Le offerte della gamma Super offrono la possibilità di navigare fino ad 1 Gigabit, inoltre includono il nuovo modem TIM HUB+ dotato di tecnologia Wi-Fi 6. Le tariffe dedicate che abbiamo visto sinora hanno tutte un prezzo di 29,90 euro al mese. Tutte le offerte compatibili con il Nest Mini includono nel canone mensile le chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali sia di rete fissa che di rete mobile.

È possibile anche aggiungere al costo mensile 14€ per avere Mondo Intrattenimento. Questo pacchetto extra offre la visione di alcuni servizi in streaming come Netflix, Disney+, TIM Vision ed altri.

Costi ed altro

Le offerte disponibili a meno di 30 euro al mese hanno un contributo di attivazione pari a 240€. Questa cifra è però già inclusa nel canone mensile per 2 anni. Inoltre, per ottenere in regalo il Google Nest Mini è fondamentale portare a termine online l’attivazione di un’offerta compatibile entro e non oltre il 13 Maggio 2021.

Tim

Tariffe