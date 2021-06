Oggi, 17 Giugno 2021, Tim ha deciso di mettere in vendita sul suo sito ufficiale uno smartphone, ovvero il Redmi Note 9T 5G, ad un prezzo scontato con anche 3 mesi gratis di navigazione veloce in 5G.

Redmi Note 9T: i dettagli della promo TIM

Per tutti coloro che vorrebbero questo smartphone possono, avvalendosi del sito dell’operatore, acquistarlo anche se non fanno parte dei clienti dell’operatore blu. Dunque, in altre parole, non c’è bisogno di avere effettuato una registrazione nel sito oppure avere altri dispositivi associati a Tim.

Coloro che approfitteranno di questa offerta avranno, inoltre, la possibilità di testare gratuitamente la nuova rete di quinta generazione. L'opzione, denominata Promo 5G, è priva di alcun costo solamente per i primi 3 mesi di utilizzo. Al termine del periodo previsto questa promozione aggiuntiva verrà disattivata in maniera automatica.

Successivamente al termine previsto il costo di navigazione in 5G ammonterà ad un prezzo pari a 5 euro ogni mese.

Lo smartphone sopra citato, Xiaomi Redmi Note 9T 5G, viene venduto sul sito ufficiale Tim ad un prezzo scontato di 130 euro. Infatti, anziché pagarlo 299,90 euro come previsto da listino, il suo prezzo ammonterà solamente a 169,90 euro.

Il cellulare è possibile acquistarlo in due modalità differenti a seconda della memoria interna che può essere di 64 o 128 GB. Lo sconto previsto sul sito è possibile solamente per la versione con più storage interno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tim

Tariffe