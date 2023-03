TIM: Fibra fino a 10 Gigabit a partire da 24,90€

La PROMO Fibra di TIM offre internet illimitato che può arrivare a 10 Gigabit al secondo in download a partire da meno di 25 euro mensili.

TIM Fibra: internet a casa a partire da 24,90€ fino a 10 Gigabit

Per avere il prezzo a 24,90 euro mensili è necessario attivare l’offerta di partenza, disponibile però solo con velocità fino ad 1 Gigabit/s e senza Modem a rate. Per avere la velocità massima a 10 Gigabit al secondo in download è disponibile la PROMO TIM WiFi Power All Inclusive.

Questa tariffa Full Optional di TIM offre internet illimitato a casa in FTTH, Modem incluso e l’assistenza immediata e dedicata da parte di un operatore dalle 8 alle 20. Tutto questo è disponibile a 39,90€ mensili.

La Fibra XGS-PON è attualmente richiedibile solo a Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Verona, Taranto, Brindisi, Trieste, Trento, Ancona, Bergamo, Brescia, Catania, Messina, Modena, Monza, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Siena, Venezia e Vicenza.

Le offerte della gamma TIM WiFi Power includono anche la polizza TIM Protezione Casa di UnipolSai. Questa assicurazione per la casa è disponibile gratuitamente per 12 mesi.

Costi ed altro

Tutte le promozioni che abbiamo visto sinora hanno un contributo iniziale per l’attivazione della linea pari a 19,90 euro una tantum.

La Fibra fino a casa con la massima velocità è disponibile solo in più di 30 Comuni italiani che abbiamo visto prima. Per verificare la miglior copertura presente in zona è necessario fare click qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.