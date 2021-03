Oggi non è un giorno qualunque, è la Festa del Papà! Per quest’occasione, l’operatore TIM sta regalando per la giornata odierna Giga Illimitati ai suoi clienti che sono iscritti al programma fedeltà TIM Party.

TIM: Giga Illimitati per la Festa del Papà

I Giga senza limiti saranno disponibili gratuitamente solo all’interno del territorio nazionale, mentre, in Europa sarà possibile usufruire di 6GB in roaming. Inoltre, la promozione che offre i Giga Illimitati sarà attiva fino alle 23.59 della giornata di oggi, dopodiché verrà disattivata.

Il traffico dati promozionale offerto da TIM senza costi aggiuntivi in occasione della Festa del Papà è soggetto ai principi di buona fede e correttezza e nello specifico il bundle dati realmente utilizzabile per il cliente è pari a 600 Giga. Il bonus offerto per la giornata di oggi funziona solo con credito residuo maggiore di 0€.

La promozione dei Giga Illimitati per la giornata di oggi non viene attivata di default ma è necessario richiedere l’attivazione nella sezione TIM Party dell’app MyTIM. Una volta fatto il tutto dovrete attendere la ricezione di conferma tramite SMS.

Se però non avete ancora aderito a TIM Party potrete iscrivervi ed usufruire senza problemi della promozione. L’iniziativa, infatti, è rivolta ai clienti dell’operatore che sono iscritti al programma fedeltà sopra citato ma non solamente a chi è Papà, bensì a tutti quanti ne vogliano usufruire!

Tim

Tariffe