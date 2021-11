TIM: ecco come avere Google One 100 Giga!

Oltre alla promo Magnifica che abbiamo visto qualche giorno fa, nelle ultime ore l'operatore ex monopolista ha fatto sapere ai suoi clienti circa la sua collaborazione con Google. In pratica, TIM proporrà il servizio Google One che offre 100 Giga di storage per alcune app proprietarie come Drive, Gmail e Google Foto.

Questo quantitativo di Giga può essere utilizzato quindi per salvare foto, files, mail e molto altro nel cloud sicuro di Google. Il piano in questione è molto interessante in quanto condivisibile tra più membri dello stesso nucleo famigliare.

Google One con TIM: ecco come funziona

Il servizio è incluso senza costi aggiuntivi in due offerte disponibili a partire da 19,99 euro al mese. Tali offerte sono le seguenti:

TIM Super 5G : offre 100 Giga in 5G fino a 2 Gigabit al secondo, minuti e SMS illimitati verso tutti, TIMMusic e Multisim incluso oltre all'accesso prioritario al 119. Il tutto a soli 19,99 euro mensili .

: offre fino a 2 Gigabit al secondo, minuti e SMS illimitati verso tutti, TIMMusic e Multisim incluso oltre all'accesso prioritario al 119. Il tutto a soli . TIM Unlimited 5G: prevede invece Giga Senza Limiti alla massima velocità disponibile, minuti e SMS senza limiti verso tutti in Italia, 250 minuti verso l'Estero, il servizio Multisim per condividere i Giga, TIMMusic e molto altro. Tutto questo a 39,99 euro ogni mese.

Inoltre, le altre promo hanno comunque Google One 100 GB in modalità Try&Buy per 3 mesi.