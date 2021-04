TIM grazie alla partnership con Satispay offre la possibilità ai suoi clienti di ricevere un bonus sulla loro offerta di rete mobile.

TIM e Satispay: i dettagli dell’accordo

L’accordo commerciale permette ai clienti TIM di ricevere un bonus di benvenuto del valore di 5 euro da utilizzare per ricaricare il proprio numero direttamente dall’app Satispay. Per ricevere questo interessante omaggio basterà scaricare l’applicazione da questo link ed inserire il coupon TIMRICARICA.

Oltre ad eseguire il download dal Google Play Store, dall’App Store di Apple oppure dal Huawei App Gallery per il proprio device è necessario inserire i propri dati personali ed un IBAN da utilizzare per ricaricare il proprio account in caso di mancanza di fondi.

Un altro passaggio fondamentale che permetterà ai clienti TIM di ricevere i 5€ in omaggio è quello relativo all’impostazione del budget personale.

Satispay però non è solo una semplice app per ricaricare il proprio numero TIM, anzi. Quest’applicazione permette anche di pagare presso alcuni punti vendita convenzionati senza dover necessariamente utilizzare la propria carta di credito o il proprio Bancomat. Oltre al pagamento nei negozi aderenti è possibile anche scambiare denaro con altri utenti, pagare MAV, RAV, Bollettini, PagoPA e persino il bollo dell’auto.

Insomma, questa soluzione è davvero molto interessante soprattutto in questi tempi dove è preferibile evitare il contatto il più possibile.

