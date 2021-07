TIM sta promuovendo la sua Ricarica Automatica regalando ai clienti che la attivano ben 100GB per tre mesi. L'iniziativa promozionale è valida solo fino al 9 Luglio 2021.

100GB per tre mesi: i dettagli sul funzionamento

L'addon che viene aggiunto gratuitamente con l'attivazione del servizio Ricarica Automatica permette dunque di usufruire di 100 Giga per 3 mesi completamente gratuiti. L'operatore ex Telecom Italia sta inviando alcuni SMS ai suoi clienti. Questo è il testo che viene inoltrato da TIM:

Attiva TIM Ricarica Automatica e alla tua ricarica ci pensiamo noi, fidati! E in più hai 100GB aggiuntivi al mese x 3 mesi, cosa aspetti? La promo scade il giorno 9/07! Vai subito sull’ app.tim.it/tra o nei negozi TIM. Sarai avvisato con un SMS all’attivazione dei Giga aggiuntivi.

Una volta esaurito il periodo promozionale, i 100GB verranno disattivati senza possibili rinnovi.

TIM Ricarica Automatica: come funziona?

Il servizio in questione preleva dal proprio metodo di pagamento una ricarica pari all'importo della promozione attiva. In pratica, non sarà più necessario muoversi di casa per effettuare una ricarica.

Oltre a questo vantaggio, Ricarica Automatica di TIM offre gratuitamente il blocco dei servizi a contenuto. Inoltre, non c'è alcun contributo iniziale per l'attivazione così come non sono previsti costi per la disattivazione.

