TikTok è il social network più "inquinante": classifica completa

Secondo i dati diffusi da Compare the Market, TikTok è risultato essere il social network più pericoloso per l'ambiente, seppur le altre piattaforme di simile funzionamento mantengano la loro “percentuale di colpa”.

TikTok inquina l'ambiente, ma non è il solo

Lo studio della società inglese Compare the Market (comparatore di offerte per l’elettricità) si è focalizzato sull'impatto ambientale in termini di “impronta di carbonio” generato dopo un solo minuto di utilizzo delle applicazioni come Instagram, Facebook, Twitter, Youtube e chiaramente TikTok.

Per gli utenti è stato reso disponibile anche un comparatore online che consente di determinare quanto ognuno di noi stia negativamente influendo sul clima in base al tempo di utilizzo stimato per le singole applicazioni. Al primo posto tra i social network più “inquinanti” troviamo, come detto, TikTok:

Quasi tutte le più diffuse piattaforme social risultano coinvolte in tale problematica. TikTok è l'applicazione che genera le maggiori emissioni di CO 2 , con un impatto di 2,63 g carbonio per ogni minuto di permanenza. Per capirci: se un utente trascorresse anche solo cinque minuti al giorno su TikTok, produrrebbe 13 g di CO 2 che equivarrebbero a ben 4,8 Kg l’anno.