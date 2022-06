Tieni al sicuro le tue password con NordPass: in offerta eccezionale

Dai creatori di NordVPN, arriva NordPass, il modo più sicuro per ricordare e gestire le tue password online da qualunque dispositivo o browser. Grazie ad un’offerta esclusiva e limitata, puoi ottenere il piano biennale all’eccezionale prezzo di 1,09€ al mese. Grazie ad uno sconto del 59%, infatti, pagherai soltanto 26,16€ per i primi due anni.

Puoi pagare con carta di credito o debito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e Criptovalute. Qualunque sia il metodo di pagamento da te prescelto, potrai contare sulla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dalla data di acquisto.

NordPass: il gestore password per tenere al sicuro le tue credenziali

NordPass, nato dall’esperienza dello stesso team di NordVPN, una delle VPN più conosciute e apprezzate dalla rete, ti permette di sfruttare funzioni come una crittografia all’avanguardia tramite l’algoritmo di ultima generazione XChaCha20.

Perché utilizzare un gestore di password dedicato invece di quelli integrati nei browser? Sebbene optare per questa possibilità possa sembrare conveniente, dall’altro lato potresti dover sacrificare sicurezza e accessibilità. Un password manager come NordPass, invece, ti offre un ulteriore livello di protezione: una parola chiave principale che viene utilizzata per crittografare e proteggere i tuoi dati. Inoltre, hai la sincronizzazione di tutte le password su più piattaforme, in modo che tu possa accedervi su destkop, dispositivi mobile e browser.

Tra le funzioni Premium di NordPass, che puoi ricevere acquistando l’abbonamento di due anni in offerta a 1,09€ al mese, trovi anche la possibilità di impostare contatti di emergenza affinché, in caso di improvisti, tu possa avere qualcuno di cui ti fidi per accedere alle password. Inoltre, puoi scegliere di condividerle con persone scelte personalmente da te, in maniera sempre del tutto sicura.

Efficiente, ricco di funzionalità e sicuramente molto utile, NordPass è il modo migliore per proteggere le proprie credenziali online e non rischiare che vengano perse o derubate.

