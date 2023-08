TicWatch Pro 5: lo smartwatch Wear OS in versione Sandstone

Una seconda colorazione per TicWatch Pro 5: è Sandstone. Lo smartwatch Mobvoi di ultima generazione cambia veste, mentre tutte le specifiche della scheda tecnica rimangono invariate rispetto alla versione Obsidian annunciata a maggio e di cui abbiamo pubblicato una recensione completa il mese scorso su queste pagine.

La nuova colorazione Sandstone di TicWatch Pro 5

Il cuore pulsante rimane ovviamente la piattaforma Wear OS di Google, con supporto a funzionalità avanzate per il monitoraggio di attività fisica e parametri biometrici. A gestire ogni operazione c’è sempre il chipset Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, ottimizzato per ridurre al minimo i consumi, garantendo al tempo stesso una notevole reattività. Un nuovo look, insomma, ma la sostanza rimane la stessa che abbiamo già avuto modo di apprezzare.

Nell’occasione, il canale ufficiale YouTube di Mobvoi ha pubblicato un video di unboxing dedicato alla nuova colorazione dello smartwatch Wear OS.

A livello di design, l’orologio impiega materiali come l’alluminio di grado aerospaziale e una lunetta metallica di livello chirurgico, con protezione fingerprint e vetro Corning Gorilla Glass. È inoltre presente la certificazione US-MIL-STD 810H ed è resistente all’acqua, adatto anche al nuoto in acque aperte.

Tra gli altri punti di forza, va citato il display a doppio strato che riduce significativamente i consumi, attivando solo il pannello con le informazioni essenziali quando non è necessario accendere quello principale, ad esempio ruotando il polso per controllare l’orario. In seguito a un test approfondito, possiamo confermare che l’autonomia è in linea con quanto dichiarato: anche tre o più giorni con un utilizzo normale.

La nuova versione di TicWatch Pro 5 nella colorazione Sandstone è già in vendita al prezzo di 359,99 euro, attraverso lo store ufficiale di Mobvoi e su Amazon.

