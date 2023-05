TicWatch Pro 5, lo smartwatch Wear OS con Snapdragon e IA

Non è uno smartwatch come tutti gli altri in circolazione: il nuovo TicWatch Pro 5, appena annunciato da Mobvoi, fa leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale per mettere al polso dell’utente alcune funzionalità inedite. A beneficiarne sono anzitutto le tecnologie impiegate per effettuare un monitoraggio accurato dei parametri biometrici, ma non solo, anche l’autonomia, un aspetto di importanza fondamentale per i device di questa categoria.

Mobvoi mette l’IA al polso con TicWatch Pro 5

Partiamo dal comparto hardware. Il cuore pulsante è costituito dalla piattaforma Snapdragon W5+ Gen 1, progettata da Qualcomm espressamente per questa tipologia di dispositivi. È il primo sul mercato a integrarlo. L’intera esperienza ruota attorno al display OLED circolare da 1,43 pollici con risoluzione 466×466 pixel (326 ppi), affiancato da un pannello secondario ULP a basso consumo che mostra informazioni essenziali (incluse frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, calorie bruciate e bussola) senza pesare sulla durata della batteria.

L’interazione con TicWatch Pro 5 avviene principalmente attraverso la corona rotante che ne delimita il perimetro, con una modalità touch-free che rende più semplice e intuitivo lanciare le applicazioni, regolare il volume e variare lo zoom delle mappe, anche quando si indossano i guanti o quando le mani sono bagnate.

Lato software, invece, trova posto il sistema Wear OS 3 di Google con pieno supporto a tutte le caratteristiche sviluppate direttamente dal gruppo di Mountain View. Riportiamo di seguito le parole di Robert Zhang, vicepresidente della divisione ingegneria di Mobvoi.

È stato un onore lavorare con alcune delle aziende tecnologiche leader a livello mondiale, come Google e Qualcomm Technologies, per creare questo TicWatch di nuova generazione che integra i nostri algoritmi interni basati sull’intelligenza artificiale, stabilendo un nuovo standard per la categoria.

Ci sono funzionalità dedicate agli amanti del fitness per una misurazione accurata delle prestazioni durante le sessioni di allenamento (supporta oltre 100 attività tra le quali figurano nuoto in acque libere e trail running) con la rilevazione di parametri come VO2 Max. A chi preferisce immergersi nella natura, invece, torneranno utili bussola, barometro e supporto multi-GNSS. Prosegue Zhang.

Il nostro team ha trascorso innumerevoli ore a perfezionare gli algoritmi che stanno alla base del monitoraggio continuo della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, delle funzioni di monitoraggio del sonno e del fitness e di molto altro ancora, per offrire un’esperienza piacevole e senza interruzioni, sia che ci si trovi a casa, in palestra o durante un’escursione. Tutto ciò avvicina il nostro smartwatch a diventare un co-pilota della salute. Oltre a ciò, stiamo adottando anche un modello di intelligenza artificiale di nostra proprietà per co-pilotare il processo di creazione dei contenuti (ad esempio, Text-to-Image) sulla nostra piattaforma di creazione di quadranti TimeShow.

La batteria dello smartwatch ha una capacità pari a 628 mAh e offre un’autonomia dichiarata fino a 80 ore con una sola ricarica. Tra le altre funzionalità troviamo la misurazione one-tap per l’accesso a cinque parametri di salute (frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, frequenza respiratoria, livello di stress e valutazione della salute del cuore) con un solo tocco e il tracciamento del sonno migliorato rispetto alle generazioni precedenti (con frequenza respiratoria, ossigeno nel sangue e temperatura della pelle).

A livello di design, la certificazione MIL-STD-810H assicura la resistenza nel tempo e ai fattori atmosferici, mentre la sua natura waterproof ne consente l’immersione fino a 5 ATM. Infine, l’interazione con gli smartphone avviene tramite connettività Bluetooth. Insomma, c’è davvero tutto. Avremo modo di metterlo alla prova durante il nostro test.

Il nuovo TicWatch Pro 5 di Mobvoi è già disponibile al prezzo di 359,99 euro, in vendita attraverso lo store ufficiale del produttore e su Amazon. La colorazione dell’orologio è Ossidiana, con la possibilità di scegliere tra cinque cinturini da 24 mm: in silicone Go Wild nelle tonalità Jungle Green, Bonfire Orange e Twilight oppure in vera pelle Go Urban nelle versioni Tuxedo Black e Smart Casual Blue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.