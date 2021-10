TicWatch GTX: una BOMBA di smartwatch a prezzo shock (39€)

TicWatch GTX è uno smartwatch eccezionale, realizzato da uno dei brand leader nel settore. Un gioiellino, perfetto come assistente quotidiano, ma anche per lo sport e la salute. Bellissimo esteticamente, con gli sconti Amazon del momento, lo porti a casa a 39€ circa appena: completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis.

TicWatch GTX: eccellente smartwatch in gran sconto su Amazon

Un dispositivo super curato sotto il profilo estetico. Dotato di ampio display, inserito in cassa circolare. Con un'autonomia energetica che arriva a 10 giorni, puoi lasciarlo al polso anche di notte: non serve metterlo in carica ogni sera.

Leggi dal polso tutte le notifiche, gli avvisi, i promemoria, le chiamate in arrivo, le informazioni sul meteo, il calendario e non solo. Un ottimo assistente per lo sport: scegli fra tutti quelli disponibili quello che preferisci e registra i dati della tua sessione di allenamento.

Non trascurare la salute però, questo smartwatch è perfetto anche per quello: battito cardiaco, qualità del riposo notturno, calorie bruciate e non solo.

Non perdere l'occasione di portare a casa un wearable eccezionale come TicWatch GTX a gran prezzo da Amazon: completa rapidamente l'ordine per averlo a 39€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Sii veloce però: offerta a tempo limitato.