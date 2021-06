Il TicWatch E3 è un nuovo smartwatch di Mobvoi che dovrebbe essere lanciato a breve. Il wearable che verrà presentato come successore del TicWatch E2 2019 è appena stato avvistato in rete prima della sua uscita. Possiamo dare una buona occhiata al suo design e alle specifiche chiave.

TicWatch E3: cosa sappiamo?

Abbiamo appreso per la prima volta del TicWatch E3 ad aprile, quando sono state trovate prove della sua esistenza in un teardown del codice sorgente dell'app Mobvoi. Il mese scorso, è stato certificato dal Bluetooth SIG e il suo certificato ha rivelato che il device ha il numero di modello WH12068, si connette al telefono tramite Bluetooth 5.0 e esegue WearOS. Ora, un utente russo di Instagram di nome andrey_koftun è riuscito a mettere le mani su un'unità prima del suo annuncio.

Nel video pubblicato su Instagram, lo smartwatch viene mostrato in una scatola quadrata bianca che reca sulla parte anteriore un'immagine dell'indossabile e alcune specifiche stampate su di esso. Lo smartwatch stesso è disponibile in nero con cinturini in silicone abbinati e c'è la possibilità che questo sia l'unico colore disponibile all'acquisto.

Il TicWatch E3 dovrebbe essere piuttosto spesso in quanto è pare che sia significativamente più spesso dell'orologio OnePlus che indossa il leaker. Per vostra informazione, l'OP Watch ha uno spessore di 10,9 millimetri. Ci sono due pulsanti sul lato dell'orologio e il display rotondo è rivestito in vetro 2.5D.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andro News (@andrey_koftun)

La parte inferiore ospita quattro pin di contatto nella parte superiore che si attaccano magneticamente al cavo di ricarica incluso nella confezione. Sono inoltre presenti cinque sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca e la misurazione del livello di ossigeno nel sangue.

La fonte conferma che l'orologio vanta un microfono e uno speaker e possiamo vedere delle fessure sul corpo per queste caratteristiche.

Il display ha una cornice nera intorno e, sorprendentemente, è stato riferito che non è di tipo OLED. Sotto il corpo pare che ci sia un processore Snapdragon Wear 4100, lo stesso SoC che si trova all'interno del TicWatch Pro 3. Lo smartwatch supporta anche più di 20 modalità di allenamento e può anche monitorare lo stress, il sonno e il VO2 max durante gli allenamenti.

Mobvoi ha già annunciato che il debutto globale è previsto per il 16 giugno. Non sappiamo quanto costerà; ipotizziamo 159,99 dollari come il predecesspore… o poco più.

