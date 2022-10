TicPods 2 Pro Plus: SCONTO PAZZO del weekend su Amazon

Oggi ho scovato quest’offerta su Amazon che dovevo assolutamente segnalarti. Con uno sconto incredibile del 64% ti porti a casa degli auricolari true wireless spettacolari. Metti subito nel tuo carrello TicPods 2 Pro Plus a soli 25,49 euro, anziché 69,99 euro.

In questo momento, e non so ancora per quanto, puoi fare veramente un grande colpo. Hai la possibilità di acquistare delle cuffie Bluetooth molto belle, leggere con un audio eccellente. Sono compatibili con gli assistenti vocali, hanno i comandi touch e offrono un’autonomia enorme.

Tieni presente che questo è un minimo storico per cui è destinato a durare pochissimo. Per averli devi essere veloce e battere la concorrenza. Quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi TicPods 2 Pro Plus a soli 25,49 euro. Grazie ad Amazon Prime le spedizione sono gratuite e veloci.

TicPods 2 Pro Plus: suono perfetto con sconto folle

TicPods 2 Pro Plus montano il chip Qualcomm in grado di regalare un suono superiore e immersivo, senza nessuna latenza mentre guardi film o serie TV. Anche le chiamate saranno sempre chiare sia per te che per chi ti ascolta. Con i controlli touch potrai comodamente mandare avanti una canzone o rispondere una chiamata senza tirare fuori il tuo smartphone.

Hanno un design ergonomico e leggero, così che le potrai tenere per molto tempo senza accorgertene. Inoltre possiedono una batteria di lunga durata che ti garantirà fino a 4 ore di riproduzione con una sola ricarica e ben 23 ore grazie alla custodia. La tecnologia Bluetooth 5.0 farà si che la connessione con il tuo dispositivo sia sempre stabile entro 10 m. Infine hanno una resistenza IPX4 a polvere e acqua.

Che stai aspettando? Il prezzo potrebbe cambiare da un momento all’altro. Per cui dirigiti subito su Amazon e metti nel tuo carrello TicPods 2 Pro Plus a soli 25,49 euro, anziché 69,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.