Thun a meno di 20€ su Amazon: tantissime occasioni, SVENDITA da Black Friday

Una svendita spettacolare, che anticipa il Black Friday Amazon: questi prodotti Thun sono disponibili a meno di 20€ in questo momento. Guarda la nostra selezione di occasioni a tempo limitato e porta a casa quello che più ti piace. Ii veloce: sono opportunità disponibili solo per poco.

Coppia di tazzine da caffè a tema natalizio a 11,90€.

Timer da cucina automatico a 11,90€.

Confezione da 4 palle decorate per l’albero di Natale a 15,66€.

Coppia di sale e pepe in ceramica, linea “Elegance” a 16,90€.

Soprammobile “Stella di Natale” piccolo a 17,79€.

Alzatina di Natale piccola, in porcellana, a 17,90€.

Teddy con Stella, addobbo di Natale a 18,14€.

Vasetto in ceramica “Country” con chiusura ermetica a 18,90€.

Statua gatto in ceramica “Momi Cat” a 19,90€.

Tisaniera in porcellana, linea “Elegance” a 19,90€.

Approfitta ora di queste prodotti bellissimi, firmati Thun, in promozione su Amazon per un periodo limitato. Rendi speciale la tua casa oppure regala queste meraviglie per Natale: a questo prezzo, spendi poco e rendi felice chi ami!