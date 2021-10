The Witcher 3 Wild Hunt: la complete edition per Switch è in offerta

Dicembre si avvicina e finalmente la seconda stagione di The Witcher arriverà presto sul piccolo schermo. Se ti sei appassionato a questa saga, non aver giocato i videogames è un passo falso. E' vero, sono molto lontani dai fatti narrati nei libri, ma tuttavia esplorare il mondo del Gwent e la mappa infinita è una vera gioia. Se hai una Nintendo Switch e sei pronto a vivere questa avventura con Geralt di Rivia, ti informo che su Amazon trovi la Complete Edition a soli 49,98€.

È un vero affare se consideri che al suo interno trovi due espansioni che ti faranno platinare il titolo dopo un bel po' di tempo… tanto tempo!

The Witcher 3 Wild Hunt: cosa include questa edizione

Giocare la saga di The Witcher è una vera e propria esperienza. Dopo anni c'è un motivo se questo titolo salta sempre fuori e la verità è solo una: è fenomenale. Certo, non mancano i bug ma la storia, le ambientazioni e il gameplay sono veramente unici.

Nella complete edition per Nintendo Switch trovi anche le espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine che rendono il gioco base ancora più intrigante grazie a una serie di missioni secondarie da vivere fino all'ultimo fiato.

Ti faccio sapere che, inoltre, questa versione è anche la “light” quindi può girare su diverse edizioni di console senza alcun problema e senza che la ventola parta in missione spaziale.

