The Summer is Switch, giochi Nintendo Switch in offerta su eBay

Quale cosa migliore se non partire per le vacanze portando il divertimento sempre con sé? È il presupposto su cui è basata la nuova campagna di eBay, chiamata semplicemente “The Summer is Switch“, che permette di acquistare numerosi giochi per Nintendo Switch in offerta speciale.

Per un periodo di tempo limitato è possibile portarsi a casa titoli del calibro di Animal Crossing: New Horizons, Leggende Pokémon: Arceus, Kirby and The Forgotten Lands, Mario Kart 8 Deluxe e molti altri ancora ad un prezzo d’occasione. Andiamo a scoprirli insieme.

The Summer is Switch: i giochi Nintendo Switch in offerta

Questa la selezione di giochi Nintendo Switch in promozione speciale su eBay per un periodo di tempo limitato:

Tutti i giochi proposti sono venduti dal venditore professione “monclick-italia” che ha all’attivo oltre 231.000 feedback. La spedizione è gratuita ed hai 14 giorni di tempo per scegliere il rimborso tramite la garanzia di restituzione di eBay.

Approfitta dunque dell’occasione e rendi la tua estate in vacanza ancora più divertente con una selezione dei migliori titoli per la tua Nintendo Switch.

