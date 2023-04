The Resident: guarda la seconda parte della stagione 6 con 2 mesi gratis

La seconda parte della sesta stagione di The Resident è ora disponibile su Disney+. Attiva subito un abbonamento annuale. Così ti assicurerai 2 mesi gratis in regalo. In pratica, potrai accedere alla piattaforma per 12 mesi al prezzo di 10. Non lo trovi fantastico?

Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Qui troverai tantissimi film, serie TV, docuserie e show in esclusiva e quindi disponibili in Italia solo grazie a questo servizio di streaming live e on demand. Addirittura presto approderà anche Italia’s Got Talent.

Ora sono disponibili anche i nuovi episodi della sesta stagione. Con un cast eccezionale e una trama affascinante, questa serie TV ha fatto innamorare milioni di utenti che oggi non possono più fare a meno dei suoi episodi. Vediamo insieme la trama dalla sinossi ufficiale di Disney+:

The Resident è una formidabile serie televisiva sui medici che si concentra sugli ultimi anni di formazione di un giovane dottore che fa luce su cià che accade davvero, nel bene e nel male, negli ospedali di tutto il paese.

The Resident: guarda i nuovi episodi in streaming anche dall’estero

La soluzione per vedere i nuovi episodi di The Resident è Disney+. Attivala subito con 2 mesi in regalo. Tra l’altro, avrai una montagna di vantaggi non solo a livello di contenuti, ma anche di fruizione degli stessi. Infatti, potrai accedervi tramite un’app compatibile con tutti i dispositivi.

Inoltre, mentre sei all’estero, potrai guardare in streaming i contenuti Disney+ disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Per assicurarti di poter vedere i tuoi film e show preferiti quando sei in viaggio ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo. Se vivi nell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Molti dei contenuti sono disponibili ovunque, ma potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.