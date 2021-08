Come sarebbe The Legend of Zelda: Breath of the Wild con il Ray Tracing? Grazie ad una mod applicata all'emulatore CEMU, il canale YouTube Digital Dreams ci mostra il titolo Nintendo in risoluzione 8K con RTX attivo.

L'innovativa tecnologia Nvidia non può essere attivata nativamente su Breath of the Wild, il filmato in questione sfrutta la mod ReShade che sostituisce gli shader e applica il Ray Tracing a posteriori. Il risultato è piuttosto incredibile, sarebbe fantastico poter giocare al platform open-world di Nintendo con questa qualità d'immagine e riflessi così realistici.

Il video di Digital Dreams mostra 9 minuti di gameplay in risoluzione 8K, è stata avviata anche una raccolta fondi su Patreon per rendere disponibile la mod a tutti. È importante segnalare che operazioni di questo tipo non sono ben viste da Nintendo, si tratta infatti di una zona grigia pericolosamente vicina alla pirateria vera e propria, di conseguenza non possiamo far altro che sconsigliarne l'utilizzo.

L'impatto del Ray Tracing su The Legend of Zelda: Breath of the Wild è di sicuro incredibile, ma l'innolvativa tecnologia di Nvidia modifica inevitabilmente lo stile grafico del gioco. Proprio per questo molti videogiocatori non apprezzeranno questa mod, che elimina il look inconfondibile dell'apprezzato open world fantasy.

Ricordiamo che Nintendo ha annunciato – in occasione dell'E3 2021 – il sequel di Zelda: Breath of the Wild, mostrando alcune fasi di gameplay tramite un breve filmato ufficiale.

