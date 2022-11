The Legend of Zelda: Breath of the Wild, è arrivata l'ora di acquistarlo

Mettiti comodo sul divano è preparati a partire per una avventura emozionante e piena di colpi di scena con The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch.

Grazie l’offerta del Black Friday lo puoi acquistare su Amazon allo straordinario prezzo di 54,90€ con uno sconto del 20%, è un’ottima occasione per recuperare il primo capitolo di questo arco narrativo in vista dell’uscita del secondo nel 2023.

Se possiedi un abbonamento Prime sul tuo account su Amazon ricordati che potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Vesti i panni di Link per a salvare Hyrule in The Legend of Zelda

Svegliati dopo un sonno durato 100 anni per salvare la principessa Zelda e la terra di Hyrule dall’oscurità prima che sia troppo tardi in questo primo capitolo del nuovo arco narrativo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch. Che tu sia un amante della saga o un nuovo giocatore di certo non potrai perderti questo strabiliante gioco.

Non aver paura se non conosci la vicenda di questa serie infatti non avrai problemi a capire la storia poiché questo capitolo è un prequel di tutta la saga. Quindi joy-con alla mano e tieniti pronto per una delle avventure più straordinarie è migliori targate Nintendo, ti posso assicurare che te ne innamorerai in un batter d’occhio.

Scopri questa nuova avventura completamente open world per la prima volta nella saga di The Legend of Zelda: esplora la terra di Hyrule in tutto il suo splendore con paesaggi mozzafiato ed originali, scopri nuovi poteri e alleati con i guerrieri più forti del regno. Ritrovare la tua memoria sarà la chiave per capire cosa sia successo e salvare non solo il tuo mondo ma anche la principessa Zelda.

Non farti scappare questa perla e acquista subito la tua copia di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch su Amazon allo straordinario prezzo di 54,90€ grazie alle offerte del Black Friday.

Con Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.