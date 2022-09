The Last of Us: primo trailer della serie TV e dove vederla in Italia

È arrivato il momento di dare uno sguardo al primo spettacolare trailer della serie TV tratta da The Last of Us, la serie di videogiochi esclusiva PlayStation campione di premi e di incassi.

Presentato in occasione del The Last of Us Day, il filmato disponibile qui sopra ci permette di dare uno sguardo alle atmosfere dello show, che riprenderanno ovviamente quelle tetre e oscure dei giochi. Joel ed Ellie saranno interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey.

The Last of Us serie TV: quando esce e come guardarla in Italia

Contestualmente all’annuncio statunitense, è stato confermato che la serie TV di The Last of Us sarà disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW nel 2023, contemporaneamente con la messa in onda negli Stati Uniti.

La storia dello show si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna per via di una misteriosa e pericolosa epidemia zombie. Joel viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena severamente sorvegliata. Il lavoro diventerà presto un viaggio lungo, brutale e straziante, ispirato agli eventi del primo videogioco, tornato di recente con un remake per PlayStation 5.

La sceneggiatura è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (director del videogioco): entrambi ricoprono anche il ruolo di produttori esecutivi. Il lancio, come detto, è previsto nel 2023, ma non è ancora noto un periodo di uscita.

