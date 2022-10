The Last of Us Parte 1 CROLLA al minimo storico su Amazon (-27€)

Grande occasione su Amazon per acquistare The Last of Us Parte 1 per PlayStation 5 al suo prezzo migliore di sempre. Sul noto e-commerce, la versione fisica su disco è disponibile infatti ad un prezzo di €53,26, con un risparmio di ben €27 rispetto al costo di listino.

Inserito nel programma Prime, se lo acquisti entro oggi lo riceverai a casa tua già domani, pronto a rivivere uno dei giochi più amati degli ultimi anni tornato per console di ultima generazione.

The Last of Us Parte 1 per PS5, che offerta su Amazon

The Last of Us Parte 1 è il remake dell’omonimo action-adventure a tinte horror lanciato originariamente per PlayStation 3 nel 2013. La nuova versione si presenta con l’esperienza di gioco originale arricchita con effetti di luce realistici, ambientazioni più dettagliate e scenari con motore grafico di ultima generazione.

Il titolo sfrutta tutte le caratteristiche di PlayStation 5, come caricamenti veloci, feedback aptico, grilletti adattivi e audio 3D. Disponibile dallo scorso settembre, se possiedi una PS5 è un gioco che non dovrebbe mancare nella tua collezione: adesso lo paghi al prezzo migliore di sempre. Approfittane.

