The Last of Us Parte 1 per PS5: offerta lampo su Amazon (-20%)

Nonostante sia uscito soltanto agli inizi di questo mese, The Last of Us Parte 1 per PS5, il remake del primo capitolo della serie, è già in offerta su Amazon al suo minimo storico assoluto.

Ancora per qualche ora puoi acquistarlo infatti a soli 64,99 euro invece di 80,99: un risparmio considerevole che arriva per merito dello sconto del 20% subito applicato sul prezzo di listino. Spedito con Prime, comprandolo adesso potrai riceverlo a casa tua già domani.

The Last of Us Parte 1, il remake per PS5 adesso in offerta

Sviluppato da Naughty Dog, The Last of Us Parte 1 rappresenta il remake completamente riadattato per le ultime tecnologie di PlayStation 5. Sebbene l’esperienza di gioco sia rimasta fedele all’originale, il grande lavoro di ricostruzione è stato effettuato sul comparto grafico, con effetti di luce realistici, ambientazioni più dettagliate e scenari rivisti.

Sfruttando le caratteristiche di PS5, il gioco è in grado di garantire caricamenti iniziali quasi istantanei, oltre a restituire sensazioni uniche grazie alle tecnologie del controller DualSense. Il feedback aptico è in grado di caratterizzare diversamente ogni arma e puoi sentire a vita persino gli scenari, sentendo le sensazioni della pioggia che cade, dei passi sulle neve e altro ancora.

E con i grilletti adattivi ti sembrerà di impugnare le armi a disposizione di Joel ed Ellie, con una resistenza dinamica pensata per farti immergere ancora di più nel combattimento. Infine, con l’audio 3D, il nuovo motore sonore di Naughty Dog ti assicura paesaggi sonori dettagliati, esplosioni dirompenti e un livello di coinvolgimento mai visto prima.

The Last of Us Parte 1 per PS5 può essere il tuo regalo di inizio autunno se approfitti subito dello sconto del 20% disponibile su Amazon. Risparmi quasi 20 euro rispetto il prezzo iniziale e ti porti a casa un capolavoro senza tempo riadattato per console di ultima generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.