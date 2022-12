The Last of Us e un altro importante gioco PS5 arrivano su PC

In occasione della cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2022, Sony ha confermato che due esclusive PS5 saranno presto disponibili su PC: si tratta di The Last of Us Part I e Returnal.

The Last of Us Part I, lanciato su PS5 lo scorso settembre, arriverà in versione mouse e tastiera il 3 marzo 2023. Returnal è previsto nello stesso periodo, anche se non vi è ancora una data di uscita precisa.

The Last of Us e Returnal su PC: giochi PS5 per tutti

L’annuncio rientra nella nuova strategia Sony volta ad espandere il proprio portfolio di esclusive anche oltre i confini di PlayStation 5. Il PC è stata la piattaforma prescelta per il debutto di saghe come Horizon, Uncharted e God of War. Ora tocca anche a The Last of Us, nella forma del remake del primo capitolo, e a Returnal, due delle esclusive PS5 più amate.

Non è chiaro al momento quali saranno le caratteristiche di queste versioni, ma possiamo pensare al solito corollario pensato per dare ai giocatori PC la massima personalizzazione dell’esperienza di gioco, sia da un punto di vista tecnico, che ludico.

Ulteriori informazioni sono attese prossimamente. Nel frattempo, se possiedi una PS5, puoi goderti The Last of Us Part I e Returnal nella loro forma originale.

