The Last of Us: ecco il calendario completo dei nuovi episodi

Sei pronto a goderti tutti i nuovi episodi di The Last of Us, la serie TV rivelazione tratta dall’omonimo capolavoro videoludico? Se la tua risposta è sì allora ti sarà utile avere sott’occhio il calendario completo di tutte le uscite di questo incredibile titolo.

Scopri insieme a noi quando arriveranno tutti gli episodi. Se conosci l’inglese o vuoi vederli in lingua originale, con sottotitoli in italiano, sappi che il primo episodio è già disponibile su Sky e NOW TV. Quello doppiato in italiano, invece, arriverà il 23 gennaio 2023.

The Last of Us: il calendario degli episodi doppiati in italiano

Iniziamo quindi con elencare il calendario completo di tutti gli episodi doppiati in italiano di The Last of Us. A partire da gennaio e fino a marzo potrai goderti di seguito questa incredibile serie TV che sta appassionando milioni di spettatori in tutto il mondo, tutti su Sky Atlantic o NOW TV alle 21:15:

23 Gennaio Episodio 1

Episodio 1 30 Gennaio Episodio 2

Episodio 2 6 Febbraio Episodio 3

Episodio 3 13 Febbraio Episodio 4

Episodio 4 20 Febbraio Episodio 5

Episodio 5 27 Febbraio Episodio 6

Episodio 6 6 Marzo Episodio 7

Episodio 7 13 Marzo Episodio 8

Episodio 8 20 Marzo Episodio 9

Calendario degli episodi in lingua originale

Grazie a Sky puoi anche vedere gli episodi di The Last of Us in lingua originale, sottotitolati in italiano. Anche in questo caso c’è il calendario completo delle uscite che ti riportiamo di seguito così che tu possa essere sempre aggiornato e non perdere nemmeno uno degli episodi in arrivo su Sky Atlantic o NOW TV:

16 Gennaio Episodio 1

Episodio 1 23 Gennaio Episodio 2

Episodio 2 30 Gennaio Episodio 3

Episodio 3 6 Febbraio Episodio 4

Episodio 4 13 Febbraio Episodio 5

Episodio 5 20 Febbraio Episodio 6

Episodio 6 27 Febbraio Episodio 7

Episodio 7 6 Marzo Episodio 8

Episodio 8 13 Marzo Episodio 9

