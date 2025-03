The Last of Us 2: il trailer ufficiale è semplicemente folle

Da poco è stato pubblicato il trailer ufficiale della nuova stagione di The Last of Us 2, il capolavoro tratto dal celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog. A distanza di tempo dalla prima stagione, il 14 aprile 2025 arriveranno i nuovi episodi con il seguito di una delle trame più amate e apprezzate di sempre. Particolarmente attesa, la nuova stagione promette emozioni e colpi di scena incredibili.

La seconda stagione della serie TV firmata HBO e Sky Exclusive sarà disponibile per tutti gli abbonati a Sky TV, in contemporanea esclusiva con gli Stati Uniti. In esclusiva streaming, invece, sarà disponibile sulla piattaforma NOW PASS ENTERTAINMENT.

Abbiamo visto il trailer ufficiale e adesso non vediamo l’ora di vedere tutti i nuovi episodi di The Last of Us 2. Il secondo capitolo ci catapulterà cinque anni dopo gli eventi a cui abbiamo assistito durante la prima stagione e sarà particolarmente emozionante. Joel ed Ellie dovranno affrontare il loro conflitto mentre tutto intorno il mondo è ancora più pericoloso di prima.

The Last of Us 2: trama imperdibile e cast stellare

La trama ufficiale della nuova stagione di The Last of Us 2 promette episodi spettacolari e una storia ancora più avvincente e ricca di sorprese rispetto a quella della prima stagione. “Cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, Joel ed Ellie sono coinvolti in un conflitto tra loro e in un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile di quello che si sono lasciati alle spalle”, recita la sinossi ufficiale.

Anche il cast non scherza. Dalla precedente stagione ci seguiranno Pedro Pascal è Joel e Bella Ramsey è Ellie. Gabriel Luna interpreta Tommy e Rutina Wesley interpreta Maria. Invece, tra le new entry Kaitlyn Dever sarà Abby, Isabela Merced sarà Dina, Young Mazino sarà Jesse, Ariela Barer sarà Mel, Tati Gabrielle sarà Nora, Spencer Lord sarà Owen, Danny Ramirez sarà Manny e Jeffrey Wright sarà Isaac.

Infine, ci aspetta anche una grande novità. Infatti, Catherine O’Hara è la guest star di The Last of Us 2.