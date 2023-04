The Last of Us 2 torna disponibile a soli 9,98 euro su Amazon: pochi pezzi

Se non hai ancora giocato a The Last of Us 2, il capolavoro di Naughty Dog che ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, questa è la tua occasione: su Amazon puoi trovare il gioco a un prezzo stracciato: solo 9,98 euro!

Parliamo un’offerta a dir poco imperdibile per uno dei giochi più belli e intensi degli ultimi anni. E se hai una PS5, puoi goderti il gioco con un aggiornamento gratuito che migliora la grafica e il framerate.

The Last of Us 2: scopri il capolavoro che ha conquistato tutti

The Last of Us 2 è il sequel di The Last of Us, il gioco che ha fatto innamorare milioni di giocatori con la sua storia coinvolgente e emozionante. Il titolo si ambienta cinque anni dopo il primo capitolo, in un mondo post-apocalittico dove gli esseri umani devono sopravvivere a una terribile epidemia che li ha trasformati in creature infette. Segui le vicende di Ellie e Joel, due personaggi indimenticabili che dovranno affrontare i pericoli e le sfide di questo mondo crudele.

Scoprirai un’avventura dinamica, che ti immerge nell’azione e nella narrazione. Potrai esplorare scenari vasti e realistici, combattere contro nemici umani e infetti, usare armi e oggetti trovati lungo il cammino e vivere in prima persona un dramma indimenticabile. Il gioco ha una grafica mozzafiato, una colonna sonora intensa e una recitazione eccezionale.

Il gioco offre il meglio di sé con le potenzialità di PS5, grazie a un aggiornamento gratuito che lo rende ancora più bello e fluido. L’aggiornamento ti permette di scegliere tra due modalità: una a 60 fps con risoluzione dinamica fino a 1440p, e una a 30 fps con risoluzione dinamica fino a 4K.

In entrambe le modalità, potrai apprezzare i miglioramenti nella qualità delle texture, delle ombre e dei riflessi. Inoltre, l’update sfrutta anche le funzionalità del controller DualSense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi.

Non perdere tempo e acquista subito The Last of Us 2 su Amazon a soli 9,98 euro. Ti aspetta un’esperienza di gioco indimenticabile, che ti farà vivere emozioni forti e ti farà riflettere sul senso della vita e della vendetta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.