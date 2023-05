The Frame 50", la STUPENDA smart TV Samsung, CROLLA su Amazon (-60%)

Il weekend si apre con una straordinaria offerta di Amazon che ha come protagonista la bellissima smart TV Samsung The Frame da 50″. Con un risparmio immediato di ben 740€, infatti, quest’oggi ti bastano appena 499€ per mettere le mani su una smart TV mozzafiato.

Nonostante lo sconto complessivo del 60% stiamo parlando di una signora TV, apprezzata in tutto il mondo da milioni di utenti per via del suo inconfondibile design che la trasforma in un quadro da ammirare giorno dopo giorno.

Risparmia subito 740€ su Amazon per la smart TV Samsung The Frame da 50″

Il pannello Ultra HD 4K QULED da 50″ è abbracciato da cornici molto ben ottimizzate per assicurarti una sensazione costante di coinvolgimento nelle immagini mostrate, mentre la tecnologia Quantum Dot ti offre un miliardo di colori a qualità cinematografica frame dopo frame.

Perfettamente compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant o Bixby per una gestione senza mani, la smart TV è già pronta al passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0; inoltre, con la piattaforma Tizen OS di ultima generazione puoi guardare i tuoi film preferiti in streaming su Netflix, Amazon Prime Video, NOW TV, Disney+, Apple TV e non solo.

Cosa stai aspettando? Risparmia subito ben 740€ sulla spettacolare smart TV di Samsung quest’oggi in offerta su Amazon al prezzo più vantaggioso di sempre. Se l’acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.