The Ferragnez: come guardare la nuova stagione GRATIS su Prime Video

Domani, giovedì 18 maggio 2023, sarà disponibile su Prime Video la nuova stagione di The Ferragnez. La serie TV che ha incollato allo schermo milioni di utenti curiosi di conoscere dall’interno la vita di una delle coppie più particolari e discusse è in arrivo con i nuovi episodi. Guarda la stagione 2 gratis su Prime Video. Come?

Tra l'altro, puoi anche vedere The Ferragnez 2 e tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma dall'estero. Infatti, viaggiando all'interno dell'Unione Europea avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Se invece viaggi al di fuori dell'Unione Europea le cose possono cambiare.

Tra l’altro, puoi anche vedere The Ferragnez 2 e tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma dall’estero. Infatti, viaggiando all’interno dell’Unione Europea avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Se invece viaggi al di fuori dell’Unione Europea le cose possono cambiare.

Praticamente avrai la possibilità di scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre a quelli disponibili nel Paese dove ti trovi. Perciò, come spiegato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

The Ferragnez 2: guarda in streaming in nuovi episodi

Sono pronti al loro debutto i 4 nuovi episodi di The Ferragnez seconda stagione. Guardali in streaming gratis con Prime Video. Saranno disponibili da domani, giovedì 18 maggio 2023, per tutti gli abbonati a questo servizio. Intanto Amazon Original ha annunciato di essere al lavoro su un episodio speciale intitolato Sanremo Special, la cui data di uscita è ancora da definire. Ecco la sinossi ufficiale della serie TV:

The Ferragnez è una docuserie sulla vita straordinaria di Chiara Ferragni e Fedez. Un autentico racconto suddiviso in puntate che va dietro le quinte di una delle coppie più seguite di sempre. Una giovane famiglia che segue con passione i propri sogni e condivide momenti di intimità senza filtri, a cominciare dalla terapia di coppia.

