The Crew Motorfest PS5: sconto ESCLUSIVO per il Black Friday (-26%)

Se sei un appassionato di automobili e un possessore di PS5, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità imperdibile offerta da Amazon in occasione del Black Friday: il favoloso The Crew Motorfest è in mega sconto del 26%. Un affare incredibile che ti permette di immergerti in un mondo automobilistico senza precedenti a un prezzo eccezionale di soli 44,99 euro, anziché 60,99 euro.

The Crew Motorfest PS5: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Ma le sorprese non finiscono qui. Prenotando il gioco, avrai accesso al Pacchetto Liberty Walk, che include la Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition, oggetti vanity per personalizzare la tua auto e un completo Liberty Walk. Un’offerta esclusiva che renderà la tua esperienza di guida ancora più unica e coinvolgente.

Se vuoi portare la tua esperienza di gioco a un livello superiore, non perdere l’opportunità di migliorare il tuo garage con la Limited Edition di The Crew Motorfest. Con questa edizione, otterrai il Pacchetto Fitted Jungle, che include la Porsche 718 Spyder 2021 Fitted Edition, due oggetti vanity per la personalizzazione e un pacchetto completi avatar creati dall’artista hawaiano Keola Rapozo. Un tocco di classe e originalità che renderanno il tuo garage un vero e proprio capolavoro automobilistico.

Il gioco offre una vasta gamma di emozionanti attività di guida, permettendoti di scegliere come divertirti con le tue auto. Esplora playlist e tuffati nelle campagne a tema, esplorando gli universi più entusiasmanti della cultura automobilistica. Gareggia contro avversari, sfoggia il tuo stile e colleziona le auto più celebri mai create. Supera ogni sfida e arricchisci la tua collezione con i veicoli più leggendari di sempre.

Ricorda che l’offerta del Pacchetto Liberty Walk è valida fino a esaurimento scorte, quindi non perdere tempo. Quantità disponibili limitate. Affrettati a garantirti il The Crew Motorfest per PS5 e trasforma la tua esperienza di gioco in un’avventura automobilistica senza precedenti. Non lasciarti sfuggire questa opportunità durante il Black Friday su Amazon e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 44,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.