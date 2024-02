The Crew 2 per PS4: sconto IMPERDIBILE del 40% su Amazon

The Crew 2, l’ultimo capitolo del rivoluzionario franchise, porta gli sport motoristici americani a nuove vette, catturando l’essenza pulsante della Motornation. Questo open-world emozionante, ora disponibile su PS4 con uno sconto imperdibile del 40% su Amazon, offre un’esperienza di gioco senza precedenti. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 24,39 euro, anziché 40,66 euro.

The Crew 2 per PS4: le scorte a disposizione sono quasi finite

Dalla frenesia delle strade di New York all’ascesa sopra le Montagne Rocciose in aereo acrobatico, The Crew 2 ti mette alla prova in quattro discipline motoristiche uniche: Corsa su strada, Off-Road, Pro Racing e Freestyle. Scegli tra un’ampia selezione di veicoli, che includono auto, moto, navi e aerei, e passa senza soluzione di continuità da uno all’altro grazie alla rivoluzionaria funzione Fast Fav.

Questa funzione consente di cambiare veicolo istantaneamente, trasformando la tua corsa in un’epica avventura senza interruzioni attraverso terra, acqua e aria. Goditi l’ebbrezza di esplorare l’America senza limiti, superando i tuoi rivali e dominando la Motornation con il tuo stile personale.

Il mondo aperto di The Crew 2 non conosce limiti o schermate di caricamento. Sperimenta la totale libertà di movimento mentre bruci le gomme per le strade di New York, esplori il Grand Canyon in off-road, solchi le onde sulla tua powerboat o esegui acrobazie aeree sopra le Montagne Rocciose. Ogni disciplina ha il suo quartier generale, dove puoi scoprire nuovi veicoli, immergerti in culture uniche e partecipare a competizioni emozionanti.

Condividi le tue gesta epiche in un mondo sempre connesso. Ogni record e ogni momento memorabile vengono automaticamente trasformati in sfide per gli altri giocatori. La Motornation è un terreno di gioco dinamico dove puoi condividere e mostrare il meglio di te stesso, sfidando gli altri a fare di meglio. Basta un click per immortalare e condividere i momenti più entusiasmanti della tua avventura motoristica.

Approfitta dell’offerta speciale del 40% su Amazon oggi e immergiti in un’esperienza di gioco unica. The Crew 2 non è solo un gioco, è un invito a diventare il pilota più completo del panorama motoristico mondiale. Acquistalo subito al prezzo speciale di soli 24,39 euro e preparati a conquistare la Motornation.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.