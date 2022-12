The Callisto Protocol sta arrivando: prenota adesso l'atteso survival horror

Sta per arrivare il momento di The Callisto Protocol, uno dei giochi più attesi e promettenti del 2022. Il survival horror fantascientifico, erede di Dead Space, sarà disponibile da domani per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Su Amazon sei ancora in tempo per prenotare la D1 Edition

The Callisto Protocol: prenota adesso l’erede di Dead Space

The Callisto Protocol è un survival horror di nuova generazione nato dalla mente di Glen Schofield, il creatore dell’amatissimo Dead Space.

Ambientato nell’anno 2320 sulla luna morta di Giove, Callisto, nel gioco prenderemo i panni di Jacob Lee, un detenuto della prigione di Black Iron. Qui saremo chiamati a cimentarci con un sistema di combattimento che unisce azioni corpo a corpo e altre a distanza, con armi originali come il manipolatore di gravità, sfruttato dalle guardie carcerarie per controllare i prigionieri.

Non c’è però soltanto questo, perché Black Iron nasconde anche segreti sotto e sopra la superficie della luna morta di Giove che ci costringeranno ad affrontare terribili minacce mai viste prime.

The Callisto Protocol sarà disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

