The Callisto Protocol (PS5): prezzo ABBATTUTO su Amazon (-35%)

L’offerta di oggi di Amazon su The Callisto Protocol è davvero eccezionale. Acquistandolo adesso puoi portarti a casa l’horror di ultima generazione al suo prezzo più basso di sempre: solo 40 euro con disponibilità e consegna immediata.

Ti consigliamo però di affrettarti perché le copie rimaste sono veramente poche: non sappiamo se le scorte verranno rifornite in fretta, quindi se non vuoi perderlo a questo prezzo è meglio approfittarne subito.

The Callisto Protocol: l’horror next-gen ad un super prezzo

Il gioco, ambientato in un futuro distopico in cui i detenuti sono imprigionati su una luna di Giove chiamata Callisto, è stato descritto come un’esperienza horror intensa e spaventosa.

Nato dalla mente di Glen Schofield, il creatore di Dead Space, The Callisto Protocol punta a sorprenderti con la sua miscela perfetta di atmosfera, tensione e violenza e con un sistema di combattimento che unisce azioni corpo a corpo e altre a distanza.

La versione in offerta è la Day One Edition che include alcuni contenuti aggiuntivi riservati solitamente a chi effettua il pre-ordine. Un dettaglio che lo rende ancora più allettante.

Ti conviene però sbrigarti perché le copie rimaste sono pochissime: 40 euro, grazie ad uno sconto del 35%. Un’occasione da non farsi scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.