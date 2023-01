The Callisto Protocol: CROLLA IL PREZZO, offerta mai vista (-25%)

C’è una grandissima occasione su Amazon per portarsi a casa The Callisto Protocol, il nuovo horror del creatore di Dead Space, ad un prezzo mai visto. Il gioco è disponibile infatti nella sua versione PlayStation 4 a soli 45,99 euro sfondando di fatto il muro del minimo storico fatto registrare precedentemente.

Con disponibilità immediata e spedizione Prime potrai riceverlo subito: ti consigliamo però di affrettarti dato che a questo prezzo rischia di finire subito.

The Callisto Protocol: nello spazio nessuno può sentirti urlare

The Callisto Protocol è un survival horror di nuova generazione ideato da Glen Schofield, papà di Dead Space. Ambientato nell’anno 2320 sulla luna morta di Giove, Callisto, hai la possibilità di impersonare Jacob Lee, detenuto nella prigione di Black Iron.

Presto sperimenterai un sistema di combattimento che mette insieme azioni corpo a corpo e altre a distanza. Potrai sfruttare armi uniche e originali come il manipolatore di gravità che era in precedenza sfruttato dalle guardie carcerarie per controllare i prigionieri.

Black Iron non nasconde però soltanto gli orrori di una severa prigione, ma anche antichi segreti nascosti sopra e sotto la superficie della luna morta di Giove. Qualcosa ha scatenato creature misteriose e terrificanti.

The Callisto Protocol è il gioco perfetto per tutti gli appassionati di horror, specie in ambito fantascientifico. A questo incredibile prezzo è ancora più da avere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.