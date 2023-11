The Boook: il manuale definitivo per ricostruire la civiltà arriva finalmente su Amazon Italia

“The Book. Manuale definitivo per la ricostruzione della civiltà” è un’opera straordinaria disponibile su Amazon al prezzo di 90,25€. Questo libro è un’esperienza unica, progettata per affascinare e intrigare chiunque sia interessato a una panoramica straordinaria della storia e delle invenzioni che hanno plasmato la nostra civiltà.

Questo libro è perfetto per gli amanti dei coffee table book, quei volumi che non solo raccontano storie affascinanti ma sono anche una meraviglia visiva. Inoltre, è un regalo di Natale ideale per i vostri amici nerd e curiosi, o per chiunque ami scoprire e approfondire la conoscenza in modo coinvolgente.

“The Book” è stato creato da un team di creativi, artisti e designer con il nome di Hungry Minds. Il progetto iniziale è nato da una campagna di raccolta fondi su Kickstarter nel 2020, dove miravano a raccogliere 8000 dollari per le fasi iniziali di studio e progettazione del libro. Ma la risposta è stata travolgente, con oltre 2.300.000 dollari raccolti, rendendo “The Book” il terzo progetto editoriale di maggior successo nella storia della piattaforma di crowdfunding.

Con il finanziamento ottenuto, il team ha ingaggiato scienziati, docenti universitari esperti, copywriter, editor, redattori, disegnatori e illustratori per creare “The Book”, una guida pratica alla ricostruzione della civiltà.

L’idea alla base di questo libro è sia semplice che affascinante: se una catastrofe dovesse cancellare la civiltà come la conosciamo oggi, come si potrebbe ripartire da zero per ricostruirla? Il libro offre un viaggio a ritroso attraverso migliaia di anni di invenzioni straordinarie, dalle più basilari alle più complesse.

Si parte dalla ruota e dal fuoco, passando per le cure mediche con le piante e la caldaia a vapore, per arrivare al binomio chiave/serratura e al tatuaggio, senza dimenticare la polvere da sparo e il sushi. Il tutto è presentato in testi brevi ma informati e con oltre 700 illustrazioni originali, ricche di dettagli.

La particolarità di “The Book” sta anche nella scelta degli argomenti, inaspettata e geniale, che rende questa pubblicazione unica nell’attuale panorama editoriale. Marsilio Arte è stata la prima casa editrice al mondo ad aggiudicarsi i diritti di traduzione di questo progetto, portando al pubblico italiano un universo incredibile e affascinante.

“The Book” rappresenta una straordinaria raccolta di conoscenze e curiosità, un viaggio attraverso il tempo e l’ingegno umano che non mancherà di affascinare e ispirare i lettori.

Se cerchi il regalo di Natale perfetto per i tuoi amici, The Book potrebbe fare esattamente al caso tuo. Ma attento: è un ottimo candidato per andare sold out proprio prima delle feste. La prima tiratura è piuttosto limitata, non fartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.