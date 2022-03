Termosifoni subito più caldi? Basta questa GENIALATA economica

Hai mai provato i pannelli isolanti termici per termosifoni, che permettono di aumentare la resa termica, evitando la dispersione posteriore del calore? No? Il momento è perfetto per farlo. Si tratta di un lavoro di fai da te di una semplicità impressionante, che puoi fare in totale autonomia. Da subito, noti la differenza, trattenendo il calore in casa e scaldando quindi gli ambienti più velocemente.

Un lavoretto, una miglioria, che ha un prezzo veramente basso. Su Amazon, puoi comprare in autonomia il rotolo da ben 8 metri di lunghezza, che puoi tagliare su misura in base alla dimensione del calorifero e poi posizionarlo. Il prezzo? Irrisorio: bastano 27,99€ per 8 metri e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Termosifoni più caldi: ecco come fare

Fa freddo, è innegabile. Dobbiamo fare i conti con il caro bolletta, anche questo è innegabile. Possiamo fare qualcosa, piccoli gesti, per migliorare la situazione? Fortunatamente si. Mi sono ingegnata quindi e ho iniziato a cercare trucchetti e soluzioni a basso costo.

Mi sono imbattuta in questi pannelli isolanti termici, che trattengono e “riflettono” nell'ambiente quella parte di calore che diversamente finirebbe assorbito dal muro. Un modo intelligente per ottimizzare la gestione del calore, senza dover mettere mano agli impianti o cambiare elementi.

Con un prezzo molto basso, ottieni 8 metri di pannello, che puoi tagliare e adattare a più caloriferi. Puoi fissare il pannello come preferisci con nastro biadesivo o altre soluzioni. Un lavoretto di pari difficoltà a quelli che vengono assegnati ai più piccoli a scuola: ritagliare e fissare al muro.

Da subito, potrai notare una maggiore efficienza dei termosifoni, che risultano quindi più caldi. In realtà, è il calore che eviti di sprecare: non sarà più assorbito dalle mura.

Insomma, un'ottima soluzione per migliorare la qualità dell'ambiente senza investire un patrimonio. Accaparrati adesso il rotolo da 8 metri su Amazon: lo porti a casa a 27€ circa appena e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.