Telegram RIVOLUZIONA i "Messaggi salvati": diventano un archivio

Periodo decisamente caldo per gli sviluppatori e gli utilizzatori di Telegram, che continua a tenere botta rappresentando la principale insidia alla crescita di WhatsApp. Numerose funzionalità sono state introdotte con i recenti aggiornamenti, fra cui i messaggi audio e video monouso.

Le novità non sono finite: Telegram ha infatti deciso di mettere a punto un cambio radicale per la sezione “Messaggi salvati” che, d’ora in avanti, consentirà di archiviare ogni tipologia di file e di classificarli con estrema precisione.

Come cambiano i “Messaggi salvati” su Telegram

Nella scheda “Messaggi salvati”, gli utenti di Telegram possono memorizzare annotazioni personali, promemoria e contenuti derivanti da altre conversazioni. Con l’ultimo aggiornamento, si va incontro ad un avanzato sistema di archiviazione, ideale per conservare in modo efficiente link, file multimediali e segnalibri.

Ora è possibile visualizzare i “Messaggi salvati” organizzati per chat e presentati sotto forma di elenco, contraddistinti da tag personalizzabili: questi ultimi agevolano ulteriormente la ricerca effettuata in questa specifica sezione.

Non è tutto: come ben sappiamo, chat, gruppi e canali presentano la scheda “Media condivisi”, all’interno di cui sono disponibili audio, foto, link e tutto ciò che è stato inviato nel tempo. L’ultimo aggiornamento di Telegram integra anche la sezione “Salvati”, dove è possibile visualizzare i contenuti che sono stati successivamente inoltrati in “Messaggi salvati”.

Oltre alle novità appena descritte e ad alcuni ritocchini grafici, il tutto condito con miglioramenti delle performance generali, Telegram permette adesso anche di mettere in pausa e poi riprendere la registrazione di un messaggio vocale o di un videomessaggio. Inoltre è possibile visualizzare l’orario di lettura dei messaggi nelle chat private, ma stiamo comunque parlando di un’opzione facoltativa e bidirezionale (tu non vedi il mio, io non vedo il tuo… per intenderci).

Agli utenti di Telegram Premium è invece offerta la possibilità di nascondere i propri orari di ultimo accesso e di lettura ma di continuare a vedere quelli degli altri contatti.