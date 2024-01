Per una volta è Telegram che COPIA nuove funzioni da WhatsApp

Da tempo siamo abituati ad osservare WhatsApp che, puntualmente, insegue Telegram ogni volta che decide di introdurre nuove funzionalità sulla piattaforma. Lo si accetta, in virtù dei benefici in termini di esperienza d’utilizzo.

A sorpresa, la “regola” viene sovvertita ed è proprio Telegram a mettere al servizio degli utenti alcune opzioni che, fino a questo momento, abbiamo apprezzato su WhatsApp: l’ultimo aggiornamento introduce i messaggi audio e video effimeri.

Privacy assicurata con i messaggi monouso su Telegram

In casa Telegram preferiscono utilizzare il termine “monouso” al posto di “effimeri” ma la sostanza non cambia. Proprio come su WhatsApp, stiamo parlando di contenuti che non risulteranno più disponibili in chat subito dopo averne preso visione. Anche in questo caso, non mancano specifiche icone a contrassegnare la tipologia di messaggio, così che anche il destinatario dello stesso venga messo al corrente.

Pur non essendo un’idea “originale”, si tratta comunque di un ulteriore passo in avanti per una piattaforma come Telegram, che da sempre si è focalizzata sulla privacy degli utenti. Un mezzo che consente quindi l’invio di note audio o filmati sensibili scongiurando il rischio che l’altra persona possa scaricarli sul proprio telefono.

Non si tratta però degli unici cambiamenti che, in questi mesi, hanno interessato i messaggi audio e video. Il procedimento per realizzarli è adesso più semplice ed intuitivo, con anche la possibilità di mettere in pausa la registrazione per poi riprenderla in un secondo momento. Insomma, la “lotta” fra WhatsApp e Telegram prosegue incessante, e per noi è comunque un bene.