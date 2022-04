Telegram: l'aggiornamento di Pasqua ha rivoluzionato tutto

Durante lo scorso fine settimana, Telegram ha rilasciato un importante aggiornamento che porta con sé tantissime novità. Migliora l'efficacia di alcune soluzioni, sia in termini di performance e sia in termini di velocità d'esecuzione.

Al tempo stesso, ulteriori possibilità sono state messe a disposizione degli utenti di Telegram ed ora, in questa breve carrellata, proveremo a riassumerle tutte: ci sono delle vere e proprie chicche.

Le novità dell'ultimo aggiornamento di Telegram: cosa cambia?

Qualsiasi suono può essere trasformato in un tono di notifica, creando in questa maniera degli annunci personalizzati. In questa operazione potranno essere inclusi anche i messaggi vocali:

Adesso ci sono ulteriori possibilità di scelta per quanto riguarda le chat silenziate. Si possono mettere in pausa le notifiche per una durata specifica:

L'autoeliminazione delle chat di Telegram può essere attivata in modo ancora più rapido e supporta ulteriori limiti di tempo (2 giorni, 3 settimane, 4 mesi ecc…):

Una piccola anteprima di risposta, su cui cliccare per raggiungere il messaggio originale, è ora accessibile anche quando il suddetto contenuto viene inoltrato in altre conversazioni:

Grandi novità anche per gli sviluppatori di bot che, su Telegram, avranno a disposizione nuovi strumenti per creare interfacce flessibili con il supporto di JavaScript, come se si trattasse di un vero e proprio sito web:

Gli utenti saranno in grado di aggiungere facilmente bot ai loro gruppi o canali direttamente dal profilo del bot, configurandone subito i diritti ed i permessi:

Su Telegram per iOS migliora notevolmente la funzione di traduzione in-app, con supporto garantito anche per altre lingue (come l'ucraino):

Su Android, invece, è stata ulteriormente ottimizzata la modalità di visualizzazione Picture-in-Picture dei contenuti video. Con estrema semplicità potrai ridimensionare la finestra e chiuderla successivamente:

Tutte le novità che abbiamo appena descritto, oltre a nuove emoji ed animazioni, saranno disponibili per gli utenti di Telegram nei prossimi giorni.