Telegram è l'app del momento: spodesterà WhatsApp?

Telegram, una nota applicazioner multipiattaforma per smartphone e computer, ha superato il traguardo di 1 miliardo di installazioni avvenute dal Google Play Store. Pertanto, l'applicazione ha ricevuto download per oltre un miliardo di volte dai proprietari di terminali Android.

Telegram: i download sul Play Store spaventano WhatsApp

Il software è stato lanciato da Pavel Durov nel 2013. Questo messenger gratuito vi consente di scambiare messaggi di testo e file multimediali, organizzare videochiamate di gruppo per 1000 spettatori, condurre live show vocali con milioni di ascoltatori e molto altro ancora.

È importante notare che 1 miliardo di installazioni tramite Google Play non riflette il numero totale di download di Telegram. Il fatto è che l'applicazione è disponibile anche per dispositivi iOS, PC con sistemi operativi Windows, macOS e Linux.

L'app è molto popolare tra gli utenti russi. Secondo i dati rilasciati di recente, Telegram genera più traffico in Russia rispetto a Facebook e WhatsApp messi insieme: 6,8% contro appena lo 0,5%.

E il recente blackout globale dei servizi di Facebook ha portato al fatto che in una sola sera il pubblico di Telegram è cresciuto di 70 milioni.

“Ieri, Telegram ha registrato una crescita record nelle registrazioni e nell'attività degli utenti. Il tasso di crescita giornaliero di Telegram ha superato la norma di un ordine di grandezza e in un giorno abbiamo accettato più di 70 milioni di rifugiati da altre piattaforme“, ha affermato pochi giorni fa Pavel Durov, il fondatore del software.

Il messenger ha iniziato a testare attivamente i messaggi sponsorizzati. A scoprirlo è stato il portale Telegram Info; nuove informazioni sulle opportunità pubblicitarie sono apparse sulla piattaforma di traduzione ufficiale dell'azienda.

Al fine di fornire il servizio, la società creerà un apposito sito web attraverso il quale, chi lo desidera, potrà acquistare pubblicità. Non è ancora chiaro come verrà calcolato il costo delle pubblicazioni. La lunghezza massima del post sarà di 160 caratteri e la compagnia ha affermato che non terrà traccia dei click degli utenti nelle ADS e non trasferirà informazioni sull'attività a terzi.