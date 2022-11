Telegram ci dà dentro: ecco le novità che fanno TREMARE WhatsApp

La sfida tra Telegram e WhatsApp è più che mai aperta. I due popolari servizi di messaggistica istantanea continuano a darsele di santa ragione, rispondono colpo su colpo ad ogni nuova mossa del diretto avversario.

Come sempre però, Telegram dimostra di essere un passo avanti rispetto a WhatsApp: inutile negarlo. Lo conferma l’ultimo e ricchissimo aggiornamento che porta con sé diverse nuove funzionalità. Analizziamole nel dettaglio.

Telegram fa sul serio: le novità dell’ultimo aggiornamento

Per cominciare, i gruppi Telegram con più di 200 membri possono abilitare la creazione dei topic, dando vita a sottocategorie distinte in base a specifici argomenti. Questo dovrebbe agevolare molto la fruizione di contenuti e messaggi all’interno di gruppi particolarmente numerosi.

Spazio per gli username collezionabili. Il loro funzionamento è simile a quello degli username standard ed appaiono regolarmente nei risultati di ricerca. Possono essere lunghi meno di 5 caratteri e la loro affidabilità è garantita da TON, una rete blockchain veloce e scalabile: è possibile acquistarli e venderli su piattaforma dedicata.

Un’altra killer feature giunta a sorpresa con l’ultimo aggiornamento è la trascrizione per i videomessaggi. Gli abbonati di Telegram Premium, fin da subito, sono stati in grado di convertire in testo qualsiasi messaggio vocale. Ora, tale comodità riguarda anche i videomessaggi, il cui contenuto potrà dunque essere letto oltre che ascoltato.

Ain aggiunta a quanto descritto un istante fa, il recente update di Telegram offre 12 nuovi set di emoji, nuove emoji interattive e reazioni, una modalità notte ridisegnata su iOS (con colori più equilibrati e migliori effetti di sfocatura), un più completo ridimensionamento del testo su Android (che include anche il testo dei messaggi, le anteprime dei link, i titoli delle risposte ed altro ancora). Per completare il tutto, fa sorridere la “frecciatina” finale riportata sul blog di Telegram:

“Ci scusiamo per non essere riusciti a festeggiare Halloween in tempo quest’anno, dato che Apple ha impiegato due settimane per approvare l’aggiornamento.”

Insomma: Telegram ne ha per tutti.