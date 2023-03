Il telefono è sotto controllo? 6 indizi che dovrebbero preoccuparti

Il tuo telefono è sotto controllo? Forse hai avuto l’impressione che qualcosa, sul tuo smartphone, non sta funzionando come dovrebbe.

Potrebbe trattarsi di un semplice bug ma, dando uno sguardo ai dati e alle statistiche, potresti facilmente essere vittima di una qualche forma di malware o comunque di intrusione esterna.

I dispositivi mobile non adeguatamente protetti infatti, sono sempre più nel mirino di hacker e cybercriminali. In tal senso, si spazia dai classici spyware fino ai più moderni stalkware, ovvero applicazioni nascoste appositamente ideate per spiare le tue attività.

Nonostante quanto detto però, a volte è davvero difficile capire se è come uno smartphone sia realmente sotto controllo. Al di là di prevenire, utilizzando antivirus e VPN di qualità, esistono alcuni indizi che, se sommati, ti permetteranno di capire se devi cominciare davvero a preoccuparti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Telefono sotto controllo? Occhio a questi evidenti segnali

Il primo indizio riguarda il tuo smartphone ed eventuali rallentamenti. Se questo tende a consumare più batteria del solito, anche se non hai fatto alcun tipo di modifica, puoi considerare tale anomalia come un potenziale segnale.

A questo si somma un aumento inspiegabile de consumo dei dati? Puoi cominciare a insospettirti.

Se i due precedenti indizi possono non essere determinanti, in caso di messaggi inviati ai tuoi contatti a tua insaputa, avrai la quasi certezza che il tuo telefono è stato hackerato.

Il cambiamento delle impostazioni senza il tuo intervento e l’apparizione di app mai viste prima sono altri due segnali che definire come poco incoraggianti è decisamente un eufemismo. Altri comportamenti anomali, come riavvii e arresti dello smartphone, risultano un ennesimo segnale che il tuo telefono è sotto controllo.

Infine, se noti spese sulla tua carta di credito/debito rispetto a transazioni che non riconosci tue, sei decisamente alle prese con un grosso problema.

Per evitare situazioni del genere, dovresti agire con un’adeguata prevenzione, affidandoti a una VPN di grande affidabilità.

Surfshark, sotto questo punto di vista, si dimostra all’avanguardia.

Parliamo di una VPN che integra, tra le sue funzionalità, anche uno strumento di blocco annunci e malware. Una soluzione dunque ideale per evitare di venire a contatto con agenti malevoli, potenzialmente molto dannosi per i tuoi dispositivi (e per i tuoi risparmi).

