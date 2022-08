Telefono a prezzo regalo? OPPO A54s è quello da ACQUISTARE oggi

Se stai cercando uno smartphone che abbia tutto ma che non ti faccia spendere un rene, beh fattelo dire: OPPO A54S è quello a cui devi puntare. Con lo sconto andato online su Amazon non te lo puoi perdere: lo porti a casa con appena 179,99€ e ne rimani soddisfatto.

Il ribasso del 22% è da prendere al volo perché fa scendere il prezzo drasticamente, in più ha tutto quello che potresti immaginare e volere. Insomma: completa l’acquisto ora su Amazon.

Le spedizioni? Non sono un problema, completamente gratuite e ti dirò, puoi pagarlo anche con finanziamento a Tasso Zero.

OPPO A54s: uno smartphone che sa esattamente il fatto suo

Già dalla prima impressione ti piace senza ombra di dubbio, aspetta di averlo tra le mani per capire di che pasta è fatto. Materiali ottimi ed esperienza premium sono accertate.

Vero punto forte è questo mega display dai colori vividi e risoluzione avanzata. In altre parole passare le giornate davanti allo schermo per gustarti applicazioni, streaming e gaming mobile è un attimo.

Se poi pensi che hai a disposizione 128 GB di memoria completamente espandibili, che dirti: hai fatto bingo.

Altre caratteristiche da non sottovalutare sono la tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel per scattare fotografie da urlo e la ricarica SuperVOOC che scatta come un fulmine. In pochissimi minuti torni operativo con questa batteria che sembra non scaricarsi mai.

Impermeabile e completo di tutto, è una bomba da non sottovalutare.

Cosa stai aspettando? Te lo dico perché è così: l’offerta non durerà per sempre. Collegati ora su Amazon e acquista immediatamente il tuo OPPO A54S a soli 179,99€. Su Amazon paghi anche con finanziamento a Tasso Zero se vuoi e le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

