Telecomando vocale Alexa Pro: IMPOSSIBILE da perdere (novità Amazon)

Annunciato oggi, 28 settembre, il telecomando vocale Alexa Pro è un gadget tech al quale è difficile resistere. Amazon, che l’ha già reso disponibile in preordine a 39,99€, lo sa bene. Un prodotto tutto nuovo, perfetto da abbinare alla stragrande maggioranza di lettori multimediali Fire TV e alle smart TV con il sistema Fire TV integrato. Curioso di scoprire di cosa è capace? Eccolo in dettaglio.

Telecomando vocale Alexa Pro: mettilo alla prova

Innanzitutto, è impossibile da perdere e non è poco. Se, nel momento del bisogno, non dovessi riuscire a trovarlo, niente panico. Puoi chiedere ad Alexa “trova il mio telecomando” e lui emetterà un suono, segnalandoti esattamente dov’è.

Oltre a questo, è dotato di altre interessanti caratteristiche. Ad esempio, la retroilluminazione dei tasti, gestita dal movimento: si attiva se il telecomando viene mosso per poi spegnersi dopo poco. Non disturberà durante la visione di un film al buio, ma sarà pronta quando occorre.

Ancora, si sono 3 pratici pulsanti di grande utilità. Il primo è quello dedicato alla configurazione Bluetooth rapida delle tue cuffie: premilo per avviare subito la schermata dedicata all’abbinamento wireless delle tue cuffie, senza perderti fra i menu. Gli altri due tasti sono invece personalizzabili: puoi scegliere cosa accade premendoli. Ad esempio, puoi chiedergli di aprire un’applicazione fra le tue preferite. Per finire, non manca il praticissimo pulsante dedicato ad Alexa: premilo e gestisci la TV, ma anche la casa smart, direttamente con la voce.

Come anticipato, il telecomando vocale Alexa Pro di Amazon è compatibile con la stragrande maggioranza di sistemi Fire TV (incluse le smart TV che lo integrano) al netto di alcune eccezioni. Prima di completare il preordine del dispositivo, consulta la guida alla compatibilità. Dopodiché, accaparratelo a 39,99€ con spedizioni a partire dal 16 novembre.

