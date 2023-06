Telecomando UNIVERSALE per SONY, non devi neanche programmarlo: 6€

Sei hai un televisore Sony e non sai più come fare perché il telecomando che ti hanno dato in dotazione si rifiuta di collaborare ogni volta che devi cambiare canale o alzare o abbassare il volume, smettila di prenderlo a botte perché ho trovato la soluzione perfetta. Sto parlando proprio di questo telecomando universale creato appositamente per i televisori di questa marchio che non ti fa rinunciare praticamente a niente.

Spesa minima ma resa massima grazie al ribasso del 13% su Amazon che fa crollare il prezzo. Apri la pagina e completa l’acquisto con soli 6,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Telecomando universale per televisori Sony: non hai più problemi

Fare dello zapping davanti alla TV dopo una giornata di lavoro o lo studio, è praticamente uno svago. C’è chi discute in merito, ma se lo chiedi a me questo è proprio un hobby che andrebbe riconosciuto sotto tutti i punti di vista. Tuttavia, so che il telecomando che hai per il tuo televisore SONY fa un po’ di testa sua.

Non ti preoccupare, non ti guardare intorno perché non ho installato alcun tipo di telecamera per sapere che è più di una volta ti sei trovato a prenderlo a botte cercando di farlo rinsavire.

Non perdere più tempo e porta a casa questo telecomando universale che ti mette a disposizione tutto quello che ti serve. Tasti dedicati alle funzioni Smart così come l’accesso diretto a Netflix con un pulsante dedicato.

Pensa che non hai neanche bisogno di programmarlo visto che è sufficiente inserire due batterie al suo interno per metterlo direttamente in funzione, geniale vero?

