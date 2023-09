Telecomando TV universale One For All in offerta a 17,99 euro da Unieuro

Tra le offerte del giorno di Unieuro ti segnaliamo quella che ha per protagonista il telecomando TV universale One For All, in promozione solo per oggi a 17,99 euro invece di 20,99 euro. Si tratta di un dispositivo che semplifica la vita quotidiana delle famiglie che in casa hanno diversi televisori e apparecchi elettronici da gestire. Le spese di spedizione sono gratuite, così come il ritiro in negozio.

Telecomando universale One For All in offerta sul sito di Unieuro

L’offerta televisiva è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni. Dai servizi streaming come Netflix e Disney+ fino alle piattaforme sportive come DAZN, ogni giorno c’è un’ampia scelta di titoli per tutti i componenti della famiglia. Da qui l’arrivo di un secondo, un terzo televisore in ciascuna casa degli italiani. Ma non solo, perché a loro si sono poi aggiunti anche set-top box e i dispositivi smart di ultima generazione per il controllo delle luci, dell’audio, ecc.

Tutto questo ha portato come conseguenza naturale l’arrivo nelle case degli italiani di una marea di telecomandi per far funzionare ciascun dispositivo, creando il più delle volte una situazione di caos generalizzata. Per risolvere il problema puoi affidarti al telecomando universale di One For All, che ti consente di controllare non soltanto uno o più televisori, ma anche tutti gli altri dispositivi elettronici collegati al telecomando, tra cui lettori DVD, Blu-ray, impianti di home cinema, set-top box come Apple TV, console per videogiochi e tanto altro ancora.

Il telecomando universale One For All è compatibile con tutti i marchi e la stragrande maggioranza dei dispositivi di intrattenimento.

Approfitta ora dell’offerta di Unieuro sul telecomando universale One For All, in offerta solo per oggi a 17,99 euro anziché 20,99 euro. La promo scade alle 23:59 di mercoledì 6 settembre.

