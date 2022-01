Telecomando 8 in 1: comandi ogni TV e dispositivo che hai

Un telecomando 8 in 1 sai cosa significa? Che qualunque dispositivo tu abbia non ha più bisogno del suo telecomando personale. Di' addio a tutta quella confusione sul tavolino del salotto e goditi qualunque cosa ti piaccia con un semplice click. Si tratta di un prodotto Meliconi quindi assolutamente da avere e per il costo che ha, è praticamente regalato.

Lo fai diventare tuo spendendo appena 12 euro su Amazon quindi cosa aspetti? La tua comodità vale molto di più.

Telecomando 8 in 1: mai più senza questo gioiellino

Lo colleghi nel giro di un paio di secondi a tutti i dispositivi che hai in casa e lui funziona sempre e senza mai deluderti. Non devi dare più colpetti al telecomando un po' rotto che fatica ad alzare volume o cambiare canale e soprattutto non devi più litigare per modificare qualcosa.

Un gioiellino, non lo si può descrivere in altro modo. Comodissimo e semplicissimo da utilizzare, praticamente alla portata di chiunque.

Ha tutto quello che ti serve per goderti i tuoi programmi preferiti, applicazioni incluse. Infatti ha due pulsanti dedicati sia per aprire il menù smart che le applicazioni in una sola mossa.

Non porti limiti perché lui non ne ha, lo utilizzi su:

smart TV di ogni marca e modello;

digitali terrestri e satellitari, anche Sky è completamente supportato;

Lettori Blu Ray;

lettori DVD;

e tanti altri numerosi dispositivi audio e non solo.

Risolvi all'istante i tuoi problemi con questo telecomando 8 in 1 firmato Meliconi che amerai allo sfinimento. Lo ordini con un solo click su Amazon approfittando del ribasso e pagandolo soltanto 12,75€, cosa aspetti? Se hai Prime attivo sul tuo account non solo lo ricevi in uno o due giorni ma non paghi neanche un singolo euro in più.