Telecamera WiFi da interno Tapo TC70: prezzo incredibile

La Telecamera WiFi Tapo TC70 di TP-Link è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e praticità. Oggi la trovi a un prezzo speciale! Acquistala subito a soli 26,99 euro, invece di 34,99 euro. Si tratta di un’occasione incredibile che devi assolutamente avere. Proteggi la tua casa e le persone che ami grazie a questo strumento incredibilmente versatile che puoi anche controllare da remoto. E quando sei fuori casa ti avvisa in tempo reale di eventuali intrusioni o pericoli.

La promozione è ancora disponibile su Unieuro che ti regala anche la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio. Un’occasione da fare subito tua. Tra l’altro, la struttura di questa videocamera di sorveglianza è stata realizzata per installarla ovunque. Puoi semplicemente appoggiarla a una superficie piana oppure fissarla a soffitto o muro. L’installazione è semplice e veloce, così come la configurazione.

Telecamera WiFi Interno Tapo TC70: tutta la sicurezza che vuoi

Con la Telecamera WiFi Tapo TC70 da interno hai tutta la sicurezza che vuoi in ogni stanza della tua casa. Acquistane più di una per mettere al sicuro ogni angolo della tua vita privata. Il pratico sistema di allarme ti avvisa sul tuo smartphone in caso di intrusioni, seguendo anche i movimenti di chi ha fatto irruzione in casa tua e registrando ogni sua mossa. Puoi abbonarti al sistema cloud per salvare le eventuali riprese oppure inserire una MicroSD.

Acquistala subito a soli 26,99 euro, invece di 34,99 euro. Acquistandone due superi una spesa minima di 30 euro. In questo modo, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.