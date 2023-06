Telecamera WiFi interno/esterno con vista da 2K: un falco in casa

Metti la tua casa in sicurezza con un solo acquisto ma soprattutto con un prodotto che ne vale seriamente la pena. Questa telecamera WIFI da esterno/interno è quello che ti serve: funziona sempre e comunque permettendoti di partire in vacanza o uscire senza pensieri.

La installi letteralmente dove vuoi e non ne fai mai a meno. Se sei interessato non fartelo ripetere due volte visto che ora è in promozione su Amazon. Collegati sulla pagina, spunta il coupon e aggiungila al carrello per risparmiare con un solo click. Prezzo finale di appena 41,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera WiFi interno/esterno: usala come e quando vuoi

Con le sue dimensioni minime e il suo design che non occupa spazio su mobili o mensole, questa telecamera è un po’ un affare ad occhi chiusi. Con la possibilità di poterla installare sia all’interno che all’esterno hai ben poche limitazioni. In più arriva con tutto il necessario quindi se vuoi puoi dedicarti a un po’ di lavoro fai da te senza necessità di chiamare un tecnico esperto.

Ma veniamo al dunque: cos’ha di eccezionale questo prodottino? A partire dal suo obiettivo 2K che non te ne fa perdere una, integra al suo interno diverse tecnologie che ti tornano utili e comode. Ad esempio hai a portata di mano la visione notturna a colori, l’audio a 2 vie e il rilevamento di movimento.

Per gestirla ci metti ben poco: scarichi l’applicazione sul tuo smartphone e il gioco è fatto. Anche a chilometri di distanza hai a portata di occhi la tua casetta. Devi sapere che, inoltre, puoi inserire al suo interno una scheda SD per registrare i filmati e averli a portata di mano.

Non posso non concludere dicendoti che è ovviamente impermeabile quindi non farti problemi.

Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare questa telecamera WIFI da mettere sia dentro che fuori casa. Spunta il coupon e portala a casa con appena 41,99€ grazie allo sconto.

